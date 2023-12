Prepare o guarda chuva! Último fim de semana do ano tem instabilidade e possibilidades de chuva

O último fim de semana do ano de 2023 tem previsão de instabilidade. O sol aparece, mas o céu ficará meio nublado e há possibilidade de chuvas leves a médias acompanhadas de rajadas de ventos e queda de raios.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a instabilidade se dá devido ao intenso transporte de calor e umidade.

Além disso, a formação de chuvas é favorável devido aos avanços de uma frente fria e a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica na região do Paraguai. Já o deslocamento de cavados favorecem a formação de nuvens e chuvas no Estado.

Em Campo Grande, a temperatura pode variar entre 23ºC e 31ºC.

Interior

Na cidade de Três Lagoas, a previsão é de uma máxima de 37ºC neste sábado. Já nas outras cidades do interior do estado como Dourados, Ponta Porã e Iguatemi, a mínima esperada é de 22ºC.

