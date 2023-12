Quer ganhar na Mega da Virada? Confira 5 dicas para levar esse prêmio

Quem nunca sonhou em ganhar a Mega da Virada e começar o ano milionário? O sorteio da Mega acontece no dia 31 de dezembro às 20h e o prêmio desse ano está no valor de R$ 550 milhões. Se você não quer perder a chance de ganhar esse prêmio, confere essas dicas e corre apostar.

Evite sequências numéricas

Apostar em seis números sequenciais não é uma boa ideia, pois a chance de uma sequência direta ser sorteada é apenas 1%.

Aposte em uma dupla sequencial

Seguindo a dica anterior, se uma sequência direta tem baixas chances, uma única dupla direta tem altas chances e em boa parte dos sorteios uma dupla de sequência são sorteadas, por exemplo, 34 e 35.

Mescle sua aposta entre números ímpares e pares

A cartela da Mega da Virada, assim como a da Mega-Sena comum, tem 60 números a serem apostados. Dentre estes, metade são ímpares e metade são pares. E as chances de apenas números ímpares ou apenas números pares serem sorteados é baixa.

Aposte em bolões

Familiares e colegas de empresa costumam apostar em bolões na Mega da Virada. O que é uma ótima ideia pois permite que um grupo de pessoas realize várias apostas, o que aumenta as chances de ganhar. O único porém é que, caso o seu bolão seja sorteado, o prêmio será dividido em todos do grupo que apostaram no bolão. Mas R$550 milhões é bastante dinheiro, hein?

Aposte em mais números

O jogo simples da Mega permite que você aposte em seis dezenas pelo valor de R$ 5, mas se o jogador desejar, ele pode apostar em mais números utilizando um único jogo. Apostando em mais números, você tem mais chances de acertar as dezenas sorteadas, porém, seu jogo ficará um pouco mais caro.

Leia Mais:

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram