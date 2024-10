MDB não apoiará nenhuma candidata no 2º turno para prefeitura de Campo Grande

O MDB (Movimento Democrático Brasileiro) decidiu, nesta terça-feira (8), por manter a neutralidade quanto ao apoio às duas candidatas à prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil) e Adriane Lopes (PP).

Em nota pública, a comissão executiva ouviu manifestações dos membros, do ex-governador André Puccinelli, deputados estaduais, vereadores do partido na capital, bem como do presidente do diretório, antes de tomar a decisão.

“Por maioria pública, deliberaram pela neutralidade do partido no segundo turno das eleições municipais de Campo Grande, liberando seus membros para tomarem as decisões individuais que melhor lhe aprouverem”, finalizou o texto.

No 1º turno, o partido apoiava a candidatura de Beto Pereira (PSDB), que ficou em terceiro lugar na eleição, realizada nesse domingo (6). Com o resultado, o candidato está fora da corrida para chefiar a prefeitura de Campo Grande.

