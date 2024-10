TRT/MS realiza cerimônia da Ordem Guaicurus do Mérito Judiciário do Trabalho

O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região realizará, no dia 9 de outubro de 2024, a cerimônia da Ordem Guaicurus do Mérito Judiciário do Trabalho. O evento será realizado às 17 horas, no Plenário Desembargador Nery Sá e Silva de Azambuja, no Prédio-sede do TRT/MS.

A Ordem Guaicurus do Mérito Judiciário do Trabalho foi instituída pelo TRT/MS em 2003, com o objetivo de tornar público e homenagear o empenho de cidadãos que, por meio de suas qualidades pessoais e profissionais, destacaram-se, de maneira significativa, na prestação de serviços à sociedade em geral, e, em especial, ao Judiciário Trabalhista do Estado de Mato Grosso do Sul.

A denominação da comenda homenageia os Índios Guaicurus, conhecidos como “índios cavaleiros”, que se notabilizaram pela participação relevante e decisiva na consolidação da soberania nacional na região onde atualmente encontra-se localizado o Estado de Mato Grosso do Sul.

Serão agraciadas as seguintes personalidades:

No Grau de Grã-Cruz:

Alexandre Luiz Ramos – Ministro do Tribunal Superior do Trabalho

Brigadeiro do Ar Eric Breviglieri – Comandante da Base Aérea de Campo Grande

Clóvis Fernando Schuch Santos – Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região

Eduardo Corrêa Riedel – Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

Gerson Claro Dino – Presidente da Assembleia Legislativa de Estado de Mato Grosso do Sul

Marcus Augusto Losada Maia – Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região

Romão Avila Milhan Junior – Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Tereza Cristina Correa da Costa Dias – Senadora da República por Mato Grosso do Sul

No Grau de Grande Oficial:

Ary Raghiant Neto – Desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul

Coronel Pedro Alexandre Lessa Varandas – Comandante da 9ª Região Militar

Eduardo Martinelli Danzi – Maestro da Orquestra Sinfônica de Campo Grande

José Luis Campos Xavier – Desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região

Luis Cláudio Alves Pereira (Bitto Pereira) – Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil – Mato Grosso do Sul

Pedro Cesar Kemp Gonçalves – Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul

Roberto Hashioka Soler – Deputado Estadual de Mato Grosso do Sul

Ronaldo Tolentino da Silva – Subprocurador Geral do Trabalho aposentado

No Grau de Comendador:

Aluir José Comparin – Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

André Luís Alonso Domingos – Médico Urologista/Cirurgião Geral

Bianka Karina Barros da Costa – Promotora de Justiça – Secretária Geral do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Camila de Jesus Marques Covre – Advogada – Presidente da Comissão da Advocacia Trabalhista da OAB/MS

Fabiane Ferreira – Juíza do Trabalho Substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Fernando da Silva Souza – Subsecretário de Políticas Públicas para Povos Originários de Mato Grosso do Sul

Izidoro Oliveira Paniago – Juiz do Trabalho Substituto do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

João Pedro Ferraz dos Passos – Advogado

Joe Graeff Filho – Coordenador do Curso de Direito da UNIGRAN

Luiz Divino Ferreira – Juiz do Trabalho Titular da Vara do Trabalho de Rio Brilhante

Luiz Gonzaga Crosara Júnior – 1º Vice-Presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul

Maria Augusta de Castilho – Professora da Universidade Católica Dom Bosco

Rafael Gustavo Palumbo – Juiz Auxiliar da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho

Renato de Aguiar Lima Pereira – Professor – Diretor do Curso de Direito da UNIGRAN – Dourados

Roberta Ferme Sivolella – Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul

Ronaldo Ferreira Tolentino – Advogado – Conselheiro da OAB

Valdir Aparecido Consalter Júnior – Juiz Auxiliar da Presidência do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

No Grau de Oficial:

Carlos Eduardo Armoa Canhete – Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Cristiane Higa – Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Danielle Freire Silva de Souza – Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Eliezer Inácio de Oliveira – Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Eloi Mário Rubert Gardin – Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Felipe Costa Monteiro Zandona – Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Gerson Martins de Oliveira – Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Heitor Inácio Grubert Júnior -Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Lílian Ajul Miyasato de Arruda – Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Luciana da Costa Higa – Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Paula Fernanda Moreira Coelho – Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Pedro Tadeu Olarte – Servidor do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Regina Célia Campagnoli Loureiro – Servidora do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região

Renan Cartaxo Marques Duarte – Secretário-Geral Judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região

Leia Mais

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.