90% dos empresários esperam vender mais no Dia das Crianças de 2024

Uma pesquisa realizada pela Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) revela que o comércio espera um bom movimento para o Dia das Crianças esse ano. O levantamento mostrou que 90% dos entrevistados acreditam que terão um aumento nas vendas em 2024, comparado ao mesmo período do ano passado.

Entre os otimistas deste ano, 43% esperam um crescimento de 11% a 20%, enquanto 30% acreditam em um aumento de até 10% nas vendas. Além disso, 16% dos entrevistados sinalizam uma expectativa de alta de 21% a 50%, e 1% espera um aumento superior a 50%. Apenas 10% dos empresários indicaram que esperam vender menos em 2024.

A pesquisa também revelou as expectativas dos comerciantes quanto ao ticket médio dos consumidores. Para 51,52% dos entrevistados o valor médio das compras será entre R$ 101,00 e R$ 200,00. Outros 25,25% preveem vendas acima de R$ 200,00, enquanto 20,20% acreditam que o gasto ficará entre R$ 51,00 e R$ 100,00. Apenas 1% espera vendas com ticket médio abaixo de R$ 50,00.

O levantamento “Perspectivas Empresariais para o Dia das Crianças 2024” foi realizado de 3 de setembro a 1º de outubro, com a participação de 100 empresários dos setores de vestuário, brinquedos, eletrônicos, calçados, e outros segmentos.

