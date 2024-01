MDB e PP polarizam a disputa à Prefeitura de Costa Rica

Dois nomes aparecem com mais força junto aos eleitores

Apesar de ter quatro nomes como possíveis pré-candidatos a prefeito em 2024, Costa Rica, município distante 375 km da Capital, deverá ser palco de uma das disputas entre dois grupos políticos, o MDB (Movimento Democrático Brasileiro) e o PP (Progressistas). O MDB buscando reconquistar prefeituras pelo Estado, tendo a frente o ex-governador André Puccinelli e o PP, buscando aumentar o número de municípios conquistados, tendo como líder a senadora Tereza Cristina. Será que a aluna superará o professor? Ainda é cedo para avaliar.

Mas, voltando a Costa Rica, os dois nomes aos quais nos referimos é o do ex-prefeito, por quatro mandatos, Waldeli dos Santos Rosa (MDB) e do atual prefeito Cleverson Alves (PP). Os dois não só são apontados como pré-candidatos, como também figuram entre os favoritos. No entanto, pesquisas de institutos diferentes, apontam vantagem larga de Waldeli na preferência popular.

Apesar de ser apontado como favorito, Waldeli diz que não se pode acomodar com isso, pois as disputas no interior são sempre concorridas. “Por mais que a gente tenha uma grande vantagem na frente, isso não quer dizer que se eu sair pré-candidato vai ser fácil as eleições. Não tem eleição fácil no interior. Todas são acirradas”.

Quanto a preferência no seu nome, ele diz que tem relação com a avaliação positiva dos seus quatro mandatos como prefeito de Costa Rica.“O legado deixado nos últimos quatro mandatos, do qual fui prefeito, eu acho que isso me dá uma vantagem sobre o atual, visto o nível de gestões ser totalmente diferente”, explicou.

Segundo ele, enquanto sua administração é voltada para uma gestão de qualidade, priorizando investimento no desenvolvimento, a do atual prefeito tem um perfil mais assistencialista.

Sobre possíveis alianças, Waldeli, que também é presidente do Diretório Municipal do MDB em Costa Rica, disse que as conversas já começaram e devem se intensificar nos próximos meses. Apesar do apoio do Governo do Estado ser nesse momento para o prefeito atual, Wadeli disse que seu partido pretende conversar com o PSDB para reverter esse apoio para sua pré-candidatura. “O apoio hoje do PSDB é do atual prefeito, mas o grupo do MDB, através das alianças estaduais, busca reverter esse quadro para que o MDB Tenha o PSDB como o vice na sua chapa”, declarou.

Atual prefeito

Do outro lado da disputa está o atual prefeito, delegado Cleverson dos Santos (PP), já trabalha no meio de seus aliados a candidatura à reeleição. Especula-se que o prefeito atual já teria entre 3 a 4 partidos políticos aliados ao seu nome, inclusive, antigos adversários. Entre esses aliados estaria os vereadores Jovenaldo Francisco dos Santos (PL), que é o atual secretário de Saúde, Rayner Moraes (MDB), que ocupou a Secretaria de Governo, o suplente de vereador Biri Bocalan, que ocupa o cargo na Câmara, o empresário Edson Moraes, conhecido pela alcunha “Kiabo”, entre outros.

O prefeito confirmou ao jornal O Estado que é pré- -candidato, assim como Waldeli, ele acredita que a disputa será entre o seu grupo e o grupo do ex-prefeito. “O que vem se desenhando é que o meu adversário seja o ex-prefeito Waldeli dos Santos Rosa, em razão da polarização política que há no município, entre o meu grupo e o dele. Ainda não temos conhecimento de uma terceira via, na cidade”, disse o prefeito Cleverson.

Outra vantagem do prefeito Cleverson é ter como vice-prefeito Roni Cota, do PSDB, o que traz o apoio da cúpula do PSDB, com o governador Eduardo Riedel (PSDB), o ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB). Sem falar no apoio dentro do seu partido, da senadora Tereza Cristina (PP).

Além de Waldeli e Cleverson, já foram cogitados como pré-candidatos, Dr. Leandro Bortolazzi (MDB), que perdeu a eleições em 2020 para o prefeito atual e o vereador Evaldo Paulino (PSD).

Quanto ao nome para vice-prefeito, Cleverson disse que ainda é cedo para bater o martelo, mas pode ser o nome do atual vice, do PSDB. “Ainda estamos conversando, poderá ser o Roni Cota (PSDB) ou poderemos vir com outro nome. Essa questão será definida mais para frente”, explicou.

O prefeito atual espera que a população de Costa rica lhe dê a oportunidade de um segundo mandato para que ele possa dar continuidade ao trabalho que realizou até aqui. “A gente espera a oportunidade de um segundo mandato, para gente dar continuidade nos projetos que nós elaboramos. Esse primeiro mandato foi mais complicado, pois enfrentamos aproximadamente, 1 ano e meio de pandemia, isso atrapalhou bastante, mas conseguimos entregar quase 100% do nosso plano de governo, falta pouca coisa pra gente implementar. Acredito que a gente fez uma boa gestão. A avaliação é muito positiva da população no momento, e em outubro o povo decide se continuamos ou se faz uma mudança. Mas, acreditamos que merecemos uma segunda oportunidade”, declarou Cleverson.

Economia local

Com 26 mil habitantes, Costa Rica é considerada a Capital Estadual do Algodão e dos Esportes de Aventura, pois possui um grande potencial turístico em exploração. Está inserida nas 100 cidades mais promissoras do Brasil, podendo tornar-se, em breve, um polo regional turístico. O Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú atrai turistas o ano todo, além de possuir a maior tirolesa do estado (a segunda maior do Brasil), outras tirolesas, rapel, piscinas, arvorismo, rafting, trilhas, entre outros.

O PIB da cidade é de cerca de R$ 2,1 bilhões de reais, sendo que 56,9% do valor adicionado advém da agropecuária, Segundo o TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral), o município de Costa Rica tem 22.306 eleitores, sendo 11.063 do sexo masculino e 11.063 do sexo feminino.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.