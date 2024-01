Fim de uma era: DOC deixa de ser oferecido por bancos; TED permanece em funcionamento

A partir das 22h (horário de Brasília) desta segunda-feira (15), as instituições financeiras associadas à Febraban (Federação Brasileira dos Bancos) em todo o país encerrarão as transferências via DOC (Documento de Ordem de Crédito), tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. O tradicional meio de pagamento será extinto, enquanto a TED (Transferência Eletrônica Disponível) permanecerá em funcionamento.

A data máxima para agendamento de DOC é 29 de fevereiro, quando o sistema será definitivamente encerrado, incluindo o prazo para processamento de agendamentos pelos bancos.

Os métodos clássicos de transferência bancária, TED e DOC, costumavam ser utilizados para transações agendadas de até R$ 4.999,99, com cobrança de tarifas pelas agências bancárias. No entanto, com a popularização do Pix, que é totalmente gratuito, essas ferramentas foram gradualmente perdendo espaço.

Segundo levantamento da Febraban com base em dados divulgados pelo Banco Central, as transações via DOC no primeiro semestre de 2023 totalizaram 18,3 milhões de operações, representando apenas 0,05% do total de 37 bilhões de operações realizadas no ano. O DOC ficou atrás de cheques (125 milhões), TED (448 milhões), boletos (2,09 bilhões), cartões de débito (8,4 bilhões), cartões de crédito (8,4 bilhões) e Pix, este último sendo a escolha preferida dos brasileiros, com 17,6 bilhões de transações.

Leia mais: