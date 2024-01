Semana começa com sol entre nuvens e alerta de chuvas intensas

A semana começou com céu encoberto em algumas regiões de Mato Grosso do Sul e a previsão do tempo indica que a segunda-feira (15) será de sol entre nuvens e possibilidade de chuva. Nas regiões Centro-Norte, Leste e nordeste há chance de tempestades.

Além disso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta de chuvas intensas para o Estado esta manhã, com chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) estas instabilidades atmosféricas acontecem devido ao aquecimento diurno e disponibilidade de umidade, que favorecem a formação de nuvens e chuvas no Estado. Podem ocorrer acumulados de chuvas acima de 30 milímetros em 24 horas.

As temperaturas mínimas oscilam entre 23 °C e 25 °C e máximas que pode atingir os 36 °C nas regiões Sul, Leste, Bolsão, Pantaneira e norte. Para a região Sudoeste, mínimas entre 25 °C e 27 °C, e máximas de até 38 °C, com destaque para o entorno de Porto Murtinho.

Na capital são esperadas temperaturas mínimas entre 23 °C e 24 °C e máximas de até 32 °C. Os ventos podem variar entre 40km/h e 60km/h.