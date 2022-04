Mato Grosso do Sul registra o menor preço do diesel da região Centro-Oeste

O preço da gasolina na região Centro-Oeste subiu 6,11%, fechando o mês março a R$ 7,264, enquanto o diesel subiu 12% e fechou o mês a R$ 6,597. Apesar do aumento, Mato Grosso do Sul registrou a menor média de toda a região, conforme aponta o levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

Os dados são referentes a março, e mostram que o litro da gasolina no Centro-Oeste fechou o período com uma das médias mais baratas entre todas as regiões do Brasil, R$ 7,264. Contudo, o combustível ficou 6,11% mais caro para os motoristas. O litro do etanol teve o menor preço médio do País (R$ 5,271), e a menor variação de alta, 0,51%, em comparação a fevereiro.

Entre os Estados, Mato Grosso do Sul registrou as menores médias para os dois tipos de diesel, o comum foi encontrado a R$ 6,393, e o S-10 a R$ 6,500, o que representa um acréscimo de 10,36% e 11,13%, respectivamente.

O diesel mais caro foi identificado nos postos de Mato Grosso, a R$ 6,785 o comum e R$ 6,994, o tipo S-10, um aumento de 12,69% e 13,67%, respectivamente.

Diretor-geral de Mainstream da divisão de Frota e Mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, explica que o aumento é decorrente da alta de 19% no preço da gasolina e de 25% no valor do diesel, anunciada pela Petrobras em 10 de março.

“O valor dos combustíveis disparou nos postos do Centro-Oeste, especialmente para a gasolina e o diesel. Como resultado, o etanol foi considerado o combustível mais vantajoso para Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; e a gasolina apenas para o Distrito Federal, conforme o último levantamento da Ticket Log”, destacou.

Com informações da Ticket Log.