Cuiabá, Santos e Fluminense duelam esta noite pela Sul-Americana

Três times brasileiros entram em campo na noite de hoje (13) pela rodada da Copa Sul-Americana. Em busca de mais uma vitória, o Cuiabá visita o Racing (Argentina) às 19h15 (horário de Brasília),no Estádio Presidente Perón, em Buenos Aires, No mesmo horário, o Santos busca os três primeiros pontos na competição contra o Universidad de Quito (Equador), na Vila Belmiro.

O último a duelar nesta quarta será o Fluminense, às 21h30. O Tricolor carioca enfrenta fora de casa o Junior Barranquila (Colômbia) no Estádio Metropolitano. Na estreia da competição, o Fluminense derrotou o Oriente Petrolero por 3 a 0 no Maracanã. Para a partida de Ganso volta ao meio de campo, mas Fred deve desfalcar o elenco do técnico Abel Braga.

Depois de enfrentar o Junior Barranquila, o Tricolor volta a jogar no Cuiabá e, na sequência na próxima ça (19), tem o Vila Nova pela frente em embate pela Copa do Brasil