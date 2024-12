Mato Grosso do Sul permanece em alerta para chuva intensa nesta quinta-feira

Mato Grosso do Sul segue sob alerta de chuva intensa nesta quinta-feira (5), com temperaturas que podem atingir até 33°C em algumas regiões do Estado. Apesar do calor, a instabilidade climática mantém a possibilidade de precipitações, especialmente em áreas isoladas.

Na BR-262, entre Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, um nevoeiro foi registrado pela manhã, dificultando a visibilidade para os motoristas. Na Capital, o dia começou com 24°C e céu parcialmente nublado. O Climatempo prevê sol entre nuvens e chuvas passageiras ao longo do dia, com máxima de 28°C.

Para sexta-feira (6), a previsão aponta temperaturas ainda mais amenas, com máxima de 27°C e possibilidade de pancadas rápidas de chuva. Na região sul, Ponta Porã e Dourados registram máximas de 29°C e 31°C, respectivamente. Já na região pantaneira, as temperaturas são mais elevadas, alcançando 33°C em Porto Murtinho e 31°C em Corumbá.

No leste do Estado, os termômetros marcam 30°C em cidades como Três Lagoas, Bataguassu, Naviraí, Ivinhema e Maracaju. Bonito, Nova Andradina e Nova Alvorada do Sul devem registrar máximas de 31°C, enquanto Ribas do Rio Pardo fica com 29°C e Paranaíba, no extremo nordeste, tem previsão de 28°C.

Com o alerta de chuva, os moradores devem ficar atentos ao risco de alagamentos e enxurradas, principalmente em áreas urbanas. Motoristas devem redobrar os cuidados ao trafegar por rodovias com nevoeiro ou pista molhada.

A instabilidade climática, típica deste período do ano, reflete as transições sazonais, exigindo atenção à previsão do tempo para melhor planejamento das atividades diárias.

Com informações do Climatempo

