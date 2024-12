Funsat oferece mais de 2 mil vagas de emprego em 212 atividades diferentes nesta quinta

A Funsat (Fundação Social do Trabalho) anuncia 2.137 vagas de emprego disponíveis nesta quinta-feira (5), abrangendo todas as regiões de Campo Grande. São oportunidades para 212 profissões diferentes, ofertadas por 291 empresas. Entre as vagas, 1.248 são urgentes e não exigem experiência prévia dos candidatos.

O painel da Funsat inclui oportunidades para diversas áreas, como: Advogado previdenciário (1 vaga), Ajudante de reflorestamento (20 vagas), Alimentador de linha de produção (10 vagas), Armador de estrutura de concreto armado (10 vagas), Assistente administrativo (4 vagas), Atendente de lojas (21 vagas), Auxiliar de cozinha (25 vagas), Auxiliar administrativo (16 vagas), Auxiliar financeiro (2 vagas), Churrasqueiro (2 vagas), Estoquista (3 vagas), Gerente de frota (1 vaga), Inspetor técnico de qualidade (1 vaga), Magarefe (100 vagas), Motorista de caminhão (7 vagas), Padeiro (4 vagas), Pintor industrial (8 vagas), Soldador (7 vagas), Tratorista agrícola (2 vagas).

Em 98 atividades, não há exigência de experiência para a contratação. Exemplos incluem: Ajudante de obras (6 vagas), Atendente de telemarketing (111 vagas), Auxiliar de cobrança (7 vagas), Auxiliar nos serviços de alimentação (152 vagas), Editor de arte (1 vaga), Operador de caixa (110 vagas),

Repositor em supermercados (120 vagas), Vendedor interno (8 vagas).

Para PCD (Pessoas com Deficiência), são ofertadas 30 vagas incluindo: 1 Almoxarife, 1 Atendente de berçário, 5 Auxiliar administrativo, 1 Auxiliar de estoque, 1 Auxiliar de limpeza, 10 Auxiliar de linha de produção, 1 Escriturário, 3 Recepcionista, 1 Técnico em Segurança do Trabalho, 6 Vigilante.

Os interessados podem buscar mais informações diretamente na Funsat, localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória. Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 4042-0585, ramal 5800.

Foto: Divulgação

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram