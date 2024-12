Depoimento do padrasto de Sophia fica para segundo dia de julgamento

Os trabalhos no Tribunal do Júri, na Capital, seguem nesta quinta-feira (05) a partir das 8 horas, além do previsto que são os debates (acusação e defesa), seguido da votação dos quesitos e a sentença, o dia começará pelo depoimento do padrasto de Sophia Ocampos, Christian Campoçano.

Assim como as declarações da mãe, Stephanie de Jesus, Christian iria depor ainda nesta quarta-feira (4), mas o juiz responsável pelo Júri, Aluízio Pereira dos Santos da 2ª Vara, optou por deixar o depoimento do padrasto da vítima para o segundo dia.

Christian e Stephanie são acusados de matar a pequena Sophia Ocampo, aos 2 anos de 7 meses, em janeiro de 2023.

Entenda o caso

No dia 26 de janeiro de 2023, Sophia foi levada até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Bairro Coronel Antônio, em Campo Grande, pela mãe Stephanie de Jesus Silva, 26 anos, já sem vida. Laudo médico atestou que a menina estava morta há algumas horas, vítima de trauma raquimedular na coluna cervical (nuca) e hemotórax bilateral (hemorragia e acúmulo de sangue entre os pulmões e a parede torácica).

De acordo com a investigação, a menina sofreu violência ao longo dos 2 anos de vida, sendo vítima de castigos que resultaram em hematomas por todo o corpo. Exame necroscópico também apontou que a pequena tinha ruptura cicatrizada do hímen, sinal de que sofreu violência sexual.

Com participação Brenda Oliveira

