Gestante morre após capotamento de veículo em Dourados

Na tarde deste sábado (27), uma gestante, identificada apenas como Maiara, perdeu a vida em um acidente de carro na MS-156, em Dourados, localizada a 251 quilômetros de Campo Grande.

As primeiras informações apontam que Maiara estava no banco do passageiro de um veículo de passeio, conduzido por seu esposo. O casal se aproximava de uma rotatória quando, subitamente, o condutor perdeu o controle do veículo. O carro colidiu com a proteção de ferro do acostamento, invadiu a pista contrária e capotou.

O impacto foi violento, Maiara foi arremessada para fora do veículo e, lamentavelmente, veio a falecer no local do acidente. Enquanto isso, seu esposo, apesar de não ter sofrido ferimentos graves, estava em estado de choque ao lado do corpo da esposa, conforme relatado pelo site local Dourados News.

O veículo, após o capotamento, ficou completamente destruído, suas quatro rodas apontando para o céu, testemunhas do trágico desfecho. O Serviço Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para prestar socorro, enquanto a Polícia Militar compareceu ao local para registrar a ocorrência e controlar o trânsito, em meio ao cenário de desolação.

As circunstâncias exatas que levaram ao acidente ainda serão investigadas pelas autoridades.

