Figurinhas do álbum da Copa mudam de cor em diferentes países

O álbum da Copa do Mundo foi lançado na segunda quinzena do mês de agosto com 670 figurinhas necessárias para você completar sua coleção. A cor delas no Brasil -que dividiu a opinião dos fãs- tem um fundo azul e roxo, mas esse não é um padrão para todos os outros países.

A propaganda da Panini da Argentina, por exemplo, mostra um álbum com figurinhas totalmente diferentes das que os brasileiros colaram em seus álbuns. Por lá, elas têm a coloração inteira laranja.

Em contato com a reportagem, a editora explicou o motivo das figurinhas possuírem essa variação de cor.

Funciona da seguinte forma: os países com figurinhas com fundo azul e roxo têm filiais da Panini, casos de Brasil, Chile e México. Já os países que não têm filial com a editora italiana são distribuidores e comercializam figurinhas laranjas. Eles são: Bolívia, Paraguai, Uruguai, Panamá, Colômbia, Equador, Trinidad & Tobago, Jamaica, Costa Rica, El Salvador, Honduras e Guatemala.

O objetivo da Panini com isso é evitar problemas de cross-border -transporte de um produto de um país para o outro, ultrapassando fronteiras- e proteger mercados de diferentes localidades.

Nos países sem filiais da Panini, os envelopes e a parte externa do álbum têm variações. Além disso, a disposição das figurinhas dentro do álbum também sofreram alterações. Por exemplo, a tradicional foto com o time enfileirado na versão das filiais é a primeira, já na outra é a última -com o símbolo sendo a número 1. Os pacotinhos também possuem detalhes dourados nas bordas, diferente dos que você encontra no Brasil.

Com informações da Folhapress.

Veja também: Conheça mitos e verdades das figurinhas da Copa do Mundo 2022

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.