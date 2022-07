Maranatha Pet Shop é pioneira em feiras de adoção e possui maior farmácia pet da Capital

Há mais de 20 anos no mercado pet de Campo Grande, a Maranatha Pet Shop se destaca no cenário da cidade com atendimento personalizado, entrega gratuita e um de seus pontos principais: o lado social, com a realização de Feiras de Adoção.

De acordo com dados do Instituto Pet Brasil, o ano de 2020 fechou com um faturamento de R $ 40,8 bilhões no mercado pet. O Brasil também foi um dos principais mercados pet do mundo, perdendo apenas para a os Estados Unidos que está em primeiro lugar e para a China, que segue em segundo no ranking.

Já em Campo Grande, o setor foi um dos menos afetados pela pandemia, pelo contrário, pertence ao ramo dos negócios onde houve um crescimento. Ainda de acordo com o Instituto, o setor teve um crescimento no ano de 2021 de 22% em comparação com o ano de 2020.

A Maranatha está completando mais de 20 anos de atuação na Capital e é pioneira quando se trata de Feiras de Adoção. Com suas atuais 6 lojas (Capibaribe, Tamandaré, Jamil Basmage, Souto Maior, Alphaville e a recém inaugurada loja da Avenida Bom Pastor), a Maranatha também possui a maior farmácia pet de Campo Grande.

Para um dos proprietários da loja, Reginaldo Mazaro Martins, o diferencial deles é o atendimento ao cliente. “Acho que um dos nossos diferenciais é a confiabilidade de mercado, é o tempo que nós temos de empresa e o atendimento personalizado. Por mais que a loja da matriz seja grande e pareça um auto atendimento, nós focamos no atendimento personalizado. O nosso ponto forte é o atendimento, entregamos para toda Campo Grande e Terenos por exemplo”.

A loja realiza o serviço de delivery gratuito para toda Campo Grande, a partir de compras no valor de R $ 30,00 e para o município de Terenos, a taxa de entrega é no valor simbólico de R $ 10,00.

Feiras de Adoção

A empresa foi a primeira da região da Capital a realizar adoções na loja, de acordo com Reginaldo. “A empresa foi pioneira na doação de filhotes na Capital, com doações na loja. Depois, houve uma tramitação da legislação e não pode mais ser feito dentro do estabelecimento. Com esse acontecimento, eu já tinha algumas parcerias, que eu doava para ongs e no decorrer disso estabelecemos com eles, um trabalho de feira de adoção no ambiente das lojas, no pátio ou estacionamento, para divulgar o trabalho deles e para arrecadar donativos”, conta.

Como parte do trabalho e da experiência para quem estiver adotando um animalzinho na feira, a Maranatha prepara amostras e kits para os adotantes que estiverem no local e decidirem levar um amigo de quatro patas para casa. “Então se tornou corriqueiro fazer as feiras de adoção nas lojas. Porém com a pandemia nós tivemos que suspender os trabalhos devido aos protocolos de biossegurança que impedia a aglomeração de pessoas. Nós fazemos a mais de 22 anos esse trabalho na empresa”.

De acordo com Layana, uma das funcionárias da loja e organizadora das feiras, a parceria com as Ongs e protetoras independentes está ocorrendo bem. A montagem para os eventos fica por conta da Maranatha, enquanto a escolha dos animais é feita pelos parceiros. “Nós cedemos o espaço das diversas lojas e temos parceria com ongs e protetoras independentes de Campo Grande para a seleção dos animais. No dia, decoramos o local onde terá a feira de adoção com balões infláveis, tendas, produtos e cada filhote adotado ganha um kit de produtos dos nossos parceiros”.

As feiras de adoção acontecem dois sábados ao mês nas lojas: no penúltimo sábado a feirinha pode ocorrer em qualquer uma das lojas, de forma variada e no último, a feira está na loja da Avenida Capibaribe, estabelecimento matriz e primeira loja da Maranatha Pet Shop.

Consultório Veterinário

Outro diferencial da Maranatha é o atendimento veterinário em suas lojas. Inicialmente as

consultas eram gratuitas mas, devido a uma remodelação na legislação, a empresa precisou se ajustar às normas e teve o atendimento gratuito encerrado. “Passando por essa parte, nós adequamos o consultório e hoje é cobrado um valor de R $70,00. E se o cliente vem com um animal e o veterinário analisa que não será necessário o tratamento, e que é possível realizar o tratamento em casa, por exemplo, fazemos exames de coletas, limpeza de ferimentos, tudo seguindo a legislação. Caso, por exemplo, na avaliação a veterinária constate que o animal necessite de internação, a consulta não é cobrada e já é encaminhado a uma clínica da região, para cuidados mais intensivos e observação”, explica Reginaldo.

A Maranatha Pet Shop vende os mais variados produtos para animais de estimação, de alimentos a brinquedos e possui farmácia pet, delivery para toda Campo Grande, banho tosa e realiza, duas vezes por mês, a Feira de Adoção. Não deixe de conferir!

Lojas

Loja 1 – Matriz

Avenida Capibaribe, 822

Telefone: 3314 7200

Loja 2

Avenida Tamandaré, 2957

Telefone: 3305 0580

Loja 3

Rua Jamil Basmage, 1070

Telefone: 3305 4100

Loja 4

Rua Souto Maior, 1832

Telefone: 3314 7201

Loja 5

Rua do Selenita, 542

Telefone: 9 9227 3031

Loja 6

Avenida Bom Pastor, 894

Telefone: 3305 3800

