Sectur organiza evento infantil neste sábado

A Sectur (Secretaria Municipal de Cultural e Turismo) em parceria com o Sesc MS (Serviço social do Comércio) e a Fecomércio, organizam neste sábado (16) um evento gratuito destinado ao público infantil no Bairro Mata do Jacinto, em Campo Grande.

O evento será realizado na rua Arlindo Sampaio Jorge, e contará com estrutura completa, cadeiras e palco para a criançada e os pais aproveitarem as atrações.

Entre as atividades estão sorteios, pinturas faciais e doces que são distribuídos de forma gratuita. Além da oficina de “Brincadeiras dançantes” composta pelo correógrafo Marcus Vinícius Perez.

A “Companhia Teatro do Mundo” com “A turma do Bolonhesa” apresentarão o espetáculo “Quem conta um ponto cria um conto”. O show contará com música e muita comedia durante a apresentação.

Serviço:

O evento será no Parque dos Novos Estados, localizado na Mata do Jacinto. Com início marcado para ás 16h. O endereço é: Rua Arlindo Sampaio Jorge, em frente ao n.º 602.

