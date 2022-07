Motorista de aplicativo assedia mulher e invade casa da vítima

Um motorista de aplicativo assediou uma mulher, de 53 anos, nesta quinta-feira (14), no Bairro Portal Caiobá, em Campo Grande. Após os assédios durante a corrida, o homem ainda invadiu a casa da vítima e tentou agarrá-la.

A mulher contou a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) que foi até a casa de parentes fazer visita. Ao voltar, ela pediu um motorista de aplicativo.

A vítima pediu uma corrida por volta das 16hrs. Ao entrar no carro, o homem começou a falar sobre assuntos de cunho sexual.

Após alguns minutos, o motorista de aplicativo começou a pedir que a mulher sentasse no banco ao lado dele. Entretanto ela se negou e disse que ficaria no banco de trás. Toda a situação já havia a deixado desconfortável.

Após chegar na casa e terminar a corrida, o homem pediu um copo de água a passageira, que solicitou o pedido e entrou para buscar, mesmo já desconfiada e assustada.

Quando estava dentro de sua casa, a passageira foi surpreendida pelo motorista também dentro da residência. Ele estava com o órgão sexual ereto e para fora das calças. O homem ainda teria puxado ela pelos braços colocando as mãos dela em seu órgão.

A mulher conseguiu se desvencilhar do assediador. Ela correu e começou a gritar por ajuda. O motorista fugiu e o caso foi registrado como importunação sexual.

Diversos casos de assédio em corridas por aplicativo

Não é o primeiro caso de assédio em corridas por aplicativo. Apenas esse ano, diversas situações foram registradas na Deam.

A Delegacia apresenta alguns cuidados na hora de pedir uma corrida.

Ela explica que é necessário redobrar a atenção. “Verifique se o motorista se apresenta, olhe o nome, foto e dados do veículo.”

Além de monitorar o trajeto, caso o motorista desvie da rota sem avisar a passageira, a delegada orienta imediatamente ligar para o 190 e sempre compartilhar a própria localização em tempo real para alguém da família.

Com informações do repórter Willian Leite

