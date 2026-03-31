Mão Dupla: segunda fase da Operação Pretense realiza mandados contra corrupção na prefeitura de Coronel Sapucaia

Na manhã desta terça-feira (31), foi realizada a segunda fase da Operação Pretense, denominada Mão Dupla. A ação foi reealizada pelo MPMS (Ministério Público de Mato Grosso do Sul) por meio do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), em atenção à delegação da Procuradoria-Geral de Justiça. A ação tem obtivo de realizar o cumprimento de 23 mandados de busca e apreensão, 13 mandados de medidas cautelares diversas (proibição de acesso às dependências da Administração Pública de Coronel Sapucaia, proibição de contato com outros investigados e monitoração eletrônica), 2 mandados de busca pessoal e 2 mandados de suspensão do exercício de função pública nas cidades de Coronel Sapucaia, Amambai, Ponta Porã e Caarapó, todos determinados pelo Egrégio TJMS (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul).

Na primeira fase da Operação Pretense, deflagrada em 18 de dezembro de 2024, foram cumpridos mandados de busca e apreensão envolvendo a Prefeitura e núcleo de empresas pertencentes a grupo familiar de Coronel Sapucaia. Em seguimento, a investigação aponta agora a prática de crimes de fraude a processos licitatórios e contratos deles decorrentes, peculato-desvio, corrupção passiva e pagamento irregular em contratos públicos, envolvendo agentes políticos, secretários, servidores e empresários com atuação no Município de Coronel Sapucaia.

O nome dado à operação faz referência ao bordão utilizado por agente político, frequentemente utilizado nas tratativas para as contratações públicas ilegais: “Você me ajuda que eu te ajudo”.