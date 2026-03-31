Ritmo acelerado: mais de 110 mil buracos já foram tapados na Capital no 1º trimestre

Em três meses a prefeitura de Campo Grande alcançou a marca de 112.197 buracos tapados, durante ações intensificadas de manutenção viária. Nos períodos de estiagem o avanço do trabalho refletiu em cerca de 2 mil buracos tapados por dia. Em março, o ritmo se manteve acima de 1.800 reparos diários.

Segundo o planejamento da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) as equipes priorizam inicialmente as vias de maior fluxo, seguidas pelos acessos aos bairros e na sequência, as ruas internas.

No detalhamento mensal, foram tapados 34.854 buracos em janeiro, 38.082 em fevereiro e 39.261 em março (até o dia 28).

Sobre o serviço

O serviço de tapa-buraco segue critérios técnicos para garantir a durabilidade do asfalto. A aplicação do CBUQ (massa asfáltica), por exemplo, deve ocorrer em temperaturas entre 110 °C e 177 °C, o que inviabiliza a execução durante períodos chuvosos. Todo o processo é acompanhado por fiscais da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos).