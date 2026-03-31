PRF apreende 906 Kg de maconha em Campo Grande durante fiscalização

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu 906 quilos de maconha, nesta sexta-feira (27), em Campo Grande (MS). O caso aconteceu quando os agentes realizavam a fiscalização a BR-163, quando abordaram um caminhão acoplado a dois reboques. O motorista viajava com um passageiro.

Segundo as informações divulgadas, durante vistoria na carga, declarada como sendo sucata pelo passageiro, os policiais encontraram vários fardos de maconha. O passageiro confessou que seria o responsável pelo transporte da droga de Campo Grande até Barueri (SP). Disse também que o motorista não sabia sobre o conteúdo ilícito na carga.

Os dois homens, a droga e o veículo foram encaminhados à Polícia Civil em Campo Grande