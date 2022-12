Manifestantes do CMO somam esforços com outros estados no Distrito Federal

Na última sexta-feira (9), grande parte dos manifestantes que estavam acampados em frente ao CMO (Comando Militar do Oeste) há mais de um, embarcaram rumo a cidade de Brasília para iniciarem uma nova etapa em busca dos seus objetivos. A decisão de ir até a capital do país teve como objetivo o de somar esforços com diversos estados para impedirem que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assuma o cargo. Para o jornal O Estado, os manifestantes de Mato Grosso do Sul que estão acompanhando a mobilização em Brasília, informaram que apoiadores de diversos estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rondônia estão se unindo em diversos pontos da cidade para manifestar em prol da liberdade da nação.

Conforme um dos apoiadores, desde a tarde da última sexta-feira (9), caravanas com ônibus e caminhonetes saíram da capital sul-mato-grossense levando participantes de todas as cidades de Mato Grosso do Sul. A expectativa é de que somente para levar os manifestantes de Campo Grande, foram deslocados seis ônibus, além daquelas pessoas que seguiram de carro para o destino e também das que foram de avião. Ainda de acordo com o integrante do manifesto que preferiu não se identificar, o movimento segue normalmente em Campo Grande, mas aqueles que puderam, seguiram para Brasília, onde está o foco da manifestação agora. As caravanas pretendem se reunir em frente a Esplanada dos Ministérios para aguardarem, de maneira pacífica, um posicionamento do presidente Jair Bolsonaro (PL), acerca da anulação das eleições presidenciais de 2022, diante do argumento que as urnas foram fraudadas e que o resultado que declarou Lula presidente do Brasil pelos próximos quatro anos é inaceitável.

Segundo reportagem divulgada ao vivo pela Jovem Pan News Bauru na manhã de sábado (10), desde as primeiras horas da manhã foi possível ver que a manifestação estava cada vez mais intensa coma chegada dos manifestantes no local.

No vídeo, é possível observar grupos de pessoas, famílias e crianças montando barracas, protestando e segurando cartazes com dizeres como: “O ladrão não sobe a rampa”. O movimento foi batizado como “Dia D da Democracia”.

DIPLOMAÇÃO

A cerimônia de diplomação dos eleitos para a Presidência da República nas Eleições 2022 às 14h da próxima segunda-feira, 12 de dezembro, no plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Na solenidade, Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin receberão os diplomas que os habilitam a tomar posse nos cargos de presidente e vice-presidente perante o Congresso Nacional.

A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha da pessoa eleita pela maioria das brasileiras e dos brasileiros nas urnas eletrônicas. Durante o evento, que marca o fim do processo eleitoral, serão entregues a Lula e Alckmin os respectivos diplomas assinados pelo presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado.

