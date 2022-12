Sem documentos, jovem é encontrado morto na região central

Um jovem ainda não identificado foi encontrado morto na madrugada de hoje (11), na área central de Dourados, a 229 quilômetros de Campo Grande. De acordo com testemunhas, a vítima teria passado mal e caído em frente de uma lanchonete.

Conforme apurado pelo site Ligado Na Notícia, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel Urgência (Samu) foi acionado por volta de 1h40, em uma lanchonete no cruzamento das ruas Ediberto Celestino de Oliveira com Joaquim Teixeira Alves.

Ao chegarem no local, depararam com o jovem morto em frente do estabelecimento. Informações de testemunhas no local é que o rapaz teria passado mal.

O jovem não portava nenhum documento e apresentava lesões nas pernas, segundo apurado pelo site. Uma equipe da perícia técnica estive no local e após os trabalhos encaminhou o corpo do jovem ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados.

O rapaz morto usava short preto, uma camiseta de cor branca e tinha uma tatuagem na região do tórax com desenho de um diamante com escritura de nome mãe.

A Polícia Civil investigará as causas da morte.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.