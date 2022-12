Após reclamar de som alto, homem é assassinado a facadas 

Um homem foi assassinado a facadas na noite de ontem (10), após reclamar do som alto, em uma residência no município de Rio Negro, a 153 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, um dos suspeitos seria o cunhado da vítima.

Conforme divulgado pelo boletim de ocorrência, a esposa da vítima disse aos policiais que acordou por volta das 20h30 por conta de um barulho e ao verificar o que estava acontecendo já encontrou no sofá o marido ferido. Equipes de socorro foram acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo no local.

De acordo com a polícia, um dos suspeitos é o cunhado da vítima, que mora em uma edícula aos fundos do imóvel, onde o homem foi encontrado morto. Segundo depoimento de testemunhas, o cunhado da vítima saiu do local após o crime.

Uma equipe policial realizou diligências pelo município, quando localizou o suspeito do crime em um rodovia, pedindo carona com mais dois amigos.

Aos serem questionados, um dos capturados tentou mentir ao dizer o nome, mas a polícia descobriu a identidade por meio do sistema policial. Ele tinha um mandado de prisão em aberto e estava foragido pela justiça.

As três pessoas de idades entre 36, 52 e 71 foram presas em flagrante e encaminhados a Delegacia de Polícia Civil de Rio Negro.

