Manifestações levam cerca de 6 mil pessoas para o centro da Capital

As manifestações deste 7 de setembro mobilizaram cerca de 6 mil pessoas, segundo as primeiras estimativas da PM (Polícia Militar). O movimento verde e amarelo tomou a Avenida Afonso Pena e carreata e motociata percorreram a via da Praça do Rádio Clube até a base aérea, retornando para a Praça.

De acordo com a polícia, cerca de 5 mil pessoas se concentraram na Praça do Rádio Clube após a carreata na Afonso Pena. Outros 1 mil caminhoneiros comparecem às manifestações.

Ao longo da manhã, manifestantes conversaram com a reportagem do Estado Online e garantiram que o movimento é por liberdade de expressão e voto impresso auditável. Críticas ao STF (Superior Tribunal Federal) também foram feitas.

Mais cedo, antes da carreata, a organizadora do evento Sirlei Ratier falou da força popular para o Estado Online. ”Nós somos a base voluntária do Bolsonaro em Campo Grande e estamos organizando toda a carreata. Esta data é para dizer aos STF e ao Congresso que não aceitamos a ditadura. Nós estamos dando mais um grito de independência do Brasil”.

(Com Rosana Lemes)

