Mais uma mensagem de Jesus para mim, para você , do livro “Ele e Eu” de Gabrieli Bossis, número marginal 987

Filho, considere a ação do sol e a importância que tem em todas as coisas da Terra. Quando as almas entenderão que Eu sou o seu sol e sua vida, o grande encantador da duração de suas vidas e o único fim de sua existência? Eu sou o início e o auge da tua existência. O que são as coisas do mundo? São coisas tão pequenas, tão pequenas.

Quando conheceres profundamente a graça que é estar Comigo, dirás como Santo Agostinho: “Tarde Te amei, Beleza tão antiga e tão nova, tarde Te amei!.” Porque, contemplando as maiores belezas deste mundo, em comparação Comigo, são fracos rabiscos daquilo que verás em Mim que sou a Beleza absoluta.

No momento do conhecimento de Mim, tão grande será a surpresa que desejarás ter-Me conhecido já desde os primeiros momentos da tua consciência, quando ainda eras um bebê, para que não tivesses perdido tanto tempo com coisas tão insignificantes e passageiras. Mas não te entristeças, pois sendo Deus, darei a ti tudo o que por ignorância e negligência perdeste de Mim ao longo da tua vida. Peça e Eu te darei tudo. Te desejo e espero que Me encontres sempre mais.

Que você tenha sempre na mente esta oração: “Livra-me Senhor da preocupação pelas bagatelas, pelas coisas pequenas.” Tudo é limitado, imperfeito, longe de Mim e a Minha Vida deve aumentar em ti todos os dias. Quando estiveres no Céu, dirás: “Como foi possível que eu tenha passado tantos momentos sem amá-lo?” Eu tenho desejado que Me busques na escuridão da fé, para que a tua busca tenha mérito. Eu gosto também que me encontre na penumbra. A claridade indizível virá mais tarde.

Filho, gostaria de te falar também um pouco sobre as tuas dificuldades, tuas dores. Muitas vezes tens vivido sozinho estes momentos. Isto me entristece, pois sendo Deus e Pai, gostaria de participar também deste momento contigo. É difícil para Mim te ver sozinho, sem Me chamares em teu auxílio. Alegra-Me, deixando-me exercer o meu papel de Pai, amando-te, vindo em teu socorro, curando as tuas feridas.

Não quero ser como um espectador, olhando de longe, quero ter a alegria de ser Pai, de estar junto, de chorar contigo. Permita-Me! Conta-Me qual é a tua dor, qual a tua dificuldade meu pequeno, que já estás em Meu Coração, mas que ainda te sentes tão longe. Eu estou pronto a te ajudar.

Lembra-te sempre que, estando você em estado de graça, Estou dentro de ti. Como amo Estar em ti. Nem precisas ir muito longe para Me procurar. Volte-se para dentro de si em oração e ali Eu estarei. Encontrarás o Amor dentro de ti. E Eu te abençoarei, porque finalmente terás respondido ao Meu chamado. O chamado do Amor que quer te amar.

