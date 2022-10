Corinthians segura o Santos e vence com gol de Róger Guedes

O Corinthians atacou pouco e teve que se defender muito, mas conseguiu vencer o Santos na noite deste sábado (22) com um gol de Róger Guedes aos 44 do segundo tempo. Na Vila Belmiro, em clássico de duas expulsões, o Peixe não achou caminho para furar a retranca adversária e acabou derrotado por 1 a 0 na 33ª rodada do Brasileirão.

O Corinthians deixa no passado o título perdido nos pênaltis, há três dias, e fica perto de garantir uma vaga direta na próxima Libertadores. Com 57 pontos, assume o quarto lugar do Brasileirão e volta a campo na quarta-feira (26) para receber o Fluminense em sua Arena.

O Santos, por sua vez, segue em campanha pouco empolgante e desperdiça a chance de se aproximar da corrida por lugar na Libertadores. Com 43 pontos, agora visita o Flamengo na terça-feira (25).

O Corinthians deste sábado foi diferente do que disputou a final da Copa do Brasil. A começar pela escalação, pois metade do time foi trocada, mas também pela postura.

Sem alternativas e desatento em algumas jogadas, ainda tentou segurar a bola, mas foi rapidamente dominado pela atuação mais aguda do rival. Com um a menos ficou ainda mais difícil, seu pior momento do jogo, mas conseguiu reequilibrar o jogo em 10 contra 10.

O Peixe soube aproveitar a noite ruim do Corinthians e dominou as ações do jogo desde o início. Pressionou o primeiro tempo inteiro, esteve perto de abrir o placar e ainda ficou com um jogador a mais antes do intervalo.

O problema foi que a vantagem numérica não durou nem 15 minutos, porque Lucas Barbosa também acabou expulso em lance discutível. Até então o gol parecia questão de tempo, mas daí em diante o Santos perdeu fôlego.

Com informações da Folhapress