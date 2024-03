Mais experientes, mulheres de 50+ estão no radar de grandes empresas

[Texto: Suzi Jarde, Jornal O Estado de MS]

“O papel de dona de casa não combina comigo”, afirma colaboradora

Com experiência comprovada tanto na carteira de trabalho quanto de vida, mulheres com mais de 50 anos de idade estão no radar de grandes companhias. As boas práticas adotadas nas empresas que estão à procura dessa faixa etária, ofereceu a funcionária Edmar Ferreira Feitosa, de 73 anos, a oportunidade de se inserir no mercado de trabalho novamente.

As dificuldades da idade não impediram a Dona Edmar de retornar ao trabalho, mesmo sendo já aposentada ela avalia que a vida de dona de casa não combina com ela. Contratada há quase um ano, por uma rede de supermercados em Campo Grande, ela enxergou na vaga a oportunidade de ter uma nova renda e somar seus conhecimentos com os valores da empresa.

“Eu amo trabalhar, já sou aposentada por tempo de trabalho, mas quando fiquei sabendo que no Comper estava oferecendo vagas para pessoas com mais de 50, não pensei duas vezes. Toda a minha experiência acredito que tem muito a somar dentro da empresa”, destaca a colaboradora, Edmar Ferreira.

Para a coordenadora ESG do Grupo Pereira, Adrileny Bogado, a prática adotada pela empresa, vai além de oferecer às mulheres uma renda, já que muitas das entrevistadas chegam com muita insegurança devido à idade. A representante analisa ainda que as contratações de 50+, devolvem a elas a auto estima, estimula o empreendedorismo feminino fazendo com que elas desenvolvam novas habilidades.

“Nós estamos dispostos a treinar, desenvolver e dar a oportunidade delas entrarem em uma área totalmente diferente daquela que elas já tinham de experiência de vida. Então acredito que contribuímos para uma nova experiência profissional, dando oportunidade a quem tem dificuldade, inclusive, essa dificuldade se torna maior quando trazemos para âmbito feminino”, frisa a coordenadora.

Adrileny Bogado, destaca ainda que o comprometimento com o local de trabalho do público com mais de 50 anos, é o que chama a atenção das corporações. “Elas são mais comprometidas, em questão de atendimento são muito mais atentas ao público, gostam de estar próximas, de conversar, de tirar dúvidas, de servir o cliente. Então elas demonstram assiduidade, e com a experiência delas de vida auxilia até os mais jovens de dentro da empresa”, explica.

Incentivos fiscais

O Projeto de Lei 609/24 institui um regime de incentivos fiscais para empresas que contratarem mulheres com mais de 50 anos. O objetivo é estimular o empreendedorismo feminino e criar mais oportunidades de trabalho para mulheres nessa faixa etária.

O projeto, que tramita em caráter conclusivo será analisado pelas comissões de Trabalho; de Defesa dos Direitos das Mulheres; de Finanças e Tributação; e de Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Entre os incentivos fiscais previstos no projeto estão:

• Redução de alíquotas de impostos sobre a folha de pagamento;

• Isenção ou redução de contribuições previdenciárias;

• Dedução de despesas relacionadas à contratação e capacitação de mulheres com mais de 50 anos, para fins do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);

• Concessão de créditos tributários;

• Prioridade na obtenção de linhas de crédito e financiamentos públicos.

O projeto prevê a criação de programas gratuitos de capacitação profissional e específicos para mulheres com mais de 50 anos. Esses cursos serão desenvolvidos em parceria com instituições de ensino, entidades de formação profissional e empresas privadas. A intenção é atender às demandas do mercado de trabalho e às necessidades das trabalhadoras.

O texto também lista medidas de apoio às trabalhadoras, especialmente as com mais de 50 anos de idade, que cuidam de crianças, idosos ou pessoas com deficiência em seu ambiente familiar.

O autor do projeto, deputado Reimont (PT-RJ), afirma que incluir as mulheres no mercado de trabalho, além de ser vantajoso para elas, fortalece a economia como um todo. “Equipes diversificadas são mais inovadoras e produtivas, resultando em maior competitividade e sustentabilidade empresarial”, argumenta o parlamentar.

Vagas para 50+

Um levantamento feito pelo SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial) mostrou que o mercado vem, cada vez mais, se abrindo para profissionais com mais de 50 anos. Em 15 anos, as contratações mais do que dobraram nesta faixa etária, o que representa um aumento bem maior do que o número que soma todas as faixas de idade.

Comércio, serviços e indústria foram os setores que mais aumentaram a contratação de quem tem mais de 50 anos. As maiores médias salariais estão no setor industrial.