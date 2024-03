‘A Paixão de Cristo’: Com fé e emoção, espetáculo é encenado hoje na Páscoa da Família

Nesta Sexta-feira Santa (29) será realizado o espetáculo teatral “A Paixão de Cristo”, que encena os últimos momentos de Jesus Cristo na terra, desde sua crucificação, morte e ressurreição, conforme a crença cristã. A peça será montada nos altos da Avenida Afonso Pena, na Cidade da Páscoa, sendo uma das atrações do calendário da Páscoa da Família, com início às 19h30 e aberto a todo o público.

Com participação de mais de 70 artistas, a peça é uma parceria entre a UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), por meio do setor de Cultura e Arte, e a Prefeitura de Campo Grande. Participam do espetáculo, integrantes dos grupos Senta que o Leão é Manso (teatro), Ararazul (dança), Coral UCDB, Grupo de Cordas (instrumental) e Aves Pantaneiras (música), todos egressos e acadêmicos da universidade.

É o segundo ano consecutivo que o grupo se apresenta nos altos da Afonso Pena, durante a programação da Páscoa da Família. Anteriormente, o espetáculo era realizado na Paróquia Paulo VI, no bairro Santo Antônio. Na edição deste ano, a peça terá 90 minutos de duração e contará com duas cenas inéditas da encenação.

A cenografia é assinada pelo professor de Arquitetura e Urbanismo, Alessandro Campos, além de um figurino e maquiagem especialmente produzidos para este espetáculo. O coordenador de Cultura e Arte da UCDB e superintendente de cultura de Campo Grande, Roberto Figueiredo, é responsável pela direção da encenação. “Nossa preocupação maior é o respeito. Nós não estamos fazendo uma história de ficção, estamos falando de uma história que é importantíssima para o Cristão, fazemos com esse pensamento, fazer um espetáculo teatral com muito respeito, a todos os segmentos do cristianismo, para aqueles que acreditam e tem fé naquilo que vão ver”, disse o diretor em entrevista ao jornal O Estado.

Roberto ainda complementou que o segundo ponto mais importante na produção, é a qualidade, principalmente para mostrar um bom trabalho para o público. “Toda a produção está sendo detalhada, com figurino, com cenários, com iluminação, para que o público que vá lá possa ter um grande espetáculo. Então, ao mesmo tempo em que é um espetáculo, que tem um respeito muito grande há aquilo que está sendo encenado, nós também estamos preocupados com a questão da qualidade”.

Com uma rotina puxada, com ensaios acontecendo diariamente, no pátio da universidade no período noturno, o diretor revela que os preparativos começaram logo no início do ano. “A gente volta às aulas aqui na universidade e já começamos a nos preparar, e este ano estamos melhorando o espetáculo. São quase 70 artistas de vários grupos da UCDB envolvidos. Toda a preparação está sendo feita aqui na universidade, dentro do nosso câmpus. São quase três meses nos preparando para um grande espetáculo”.

A peça conta o calvário de Jesus Cristo, descrito na Bíblia Sagrada, e será contada em dois grandes palcos e uma passarela. “A gente segue bem as questões da bíblia [na peça]. Lembrando que é um espetáculo artístico, nós adaptamos conforme as falas presentes no Novo Testamento, e colocamos no palco, de maneira muito respeitosa a todos os segmentos do cristianismo e também para as pessoas que não tem religião ou que pertencem a outros segmentos religiosos, que vão ver um grande espetáculo”, indica Roberto.

Já a parceria com a Prefeitura de Campo Grande surgiu por meio do talento já consagrado dos grupos culturais da própria universidade, de acordo com o diretor. “Os grupos de cultura aqui da UCDB, já tinham atividades na Semana Santa. Então, sabendo disso, a Prefeitura de Campo Grande nos procurou ano passado, para que conseguíssemos levar essas atividades artísticas para a Cidade da Páscoa. E nós fizemos ano passado, com um público significativo, o espetáculo foi muito bonito, e então continuamos com a parceria este ano. Ele nasceu dessa tradição que os grupos da universidade tem, em fazer espetáculos com essa temática”.

Pela segunda vez

O ator Thiago Medida, integrante do grupo teatral Senta que o Leão é Manso desde 2019, um dos mais longínquos de Mato Grosso do Sul, com 42 anos de existência, interpretará o personagem principal da encenação. “Está sendo uma experiência muito marcante na minha vida. É o segundo ano que a gente se apresenta e a correria é a mesma, e a emoção também, estamos ensaiando bastante para que o público se emocione muito”, comentou Thiago para o jornal O Estado, “Terão algumas partes novas esse ano, que não tiveram no ano passado, então estamos bastante empolgados. Fazer esse papel é algo que marca bastante na carreira”, complementa.

Para Thiago, tanto a peça quanto o momento da Semana Santa são possibilidades de reflexão para os Cristãos. “É um momento onde as pessoas lembram qual o verdadeiro significado da Páscoa, o porquê Jesus morreu por nós e também é um momento de esperança. Agora, para as pessoas que vão prestigiar a arte apenas…vão se deslumbrar com o quão bonito e cheio de surpresas o espetáculo é”.

O ator, que possui mais de 10 anos de carreira, ainda acrescenta que, no ponto de vista artístico, a peça mostra a importância da valorização da arte para a população da Capital. “Trazer um espetáculo tão grande como este, com essa visibilidade toda, mostra que aqui somos capazes de fazer arte. Mostra que temos atores extremamente talentosos aqui, que estão precisando de apenas uma oportunidade para brilhar! Mostra que vale a pena investir na arte aqui em Campo Grande e no estado”, finaliza.

Grupo teatral Senta que o Leão é Manso

O grupo de teatro responsável pela peça desta sexta-feira, não é estreante no mundo da cultura e arte. Com mais de 40 décadas de história, cerca de 600 acadêmicos da UCDB já fizeram parte do grupo. “Não é uma formação profissional e, a cada ano, abrimos vagas para novos integrantes, que ainda não têm experiência no meio teatral”, explica Roberto Figueiredo.

Em 2001, a peça “A Lição” foi premiada como melhor espetáculo no Festival de Teatro de Mato Grosso do Sul, além de melhor diretor, melhor ator e melhor ator coadjuvante. Como prêmio, o grupo representou MS no Festival de Teatro do Zicosur, em Antofagasta, no Chile, no ano seguinte.

Sua criação ocorreu em 1982, por Roberto Figueiredo, Maria Cristina Aquino e Lígia Vasques, no Colégio Dom Bosco e na Escola Municipal Bernardo Franco Baís. Em 1983, ele começou a fazer parte da Fucmt (Faculdades Unidas Católicas de Mato Grosso), hoje UCDB. A criação do grupo deu-se na efervescência dos anos 1980, quando o teatro estudantil era uma das mais fortes vertentes da cultura local.

Em 2022, para comemorar a quantidade de pessoas que passaram pelo grupo, foi realizada uma apresentação no Armazém Cultural com a peça “Sonhos de Uma Noite de Verão”, de William Shakespeare, com de Marcelo Picolli e direção de Roberto Figueiredo.

Além disso, houve o lançamento do livro “Senta que o Leão é Manso da UCDB 40 anos – O melhor do grupo é o grupo”, com depoimentos escritos pelos integrantes e fotos históricas da carreira teatral.

Serviço – O espetáculo “A Paixão de Cristo” será realizado no dia 29 de março, na Sexta-feira Santa, de acordo com o calendário litúrgico da Igreja Católica, às 19h30, na Cidade da Páscoa, nos altos da Avenida Afonso Pena, Vila Morena, com entrada gratuita.

