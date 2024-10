Maioria aprova gestão de Adriane Lopes como prefeita de Campo Grande, aponta pesquisa

Mais de 55% dos entrevistados avaliaram positivamente a atual gestão da Capital

A administração da prefeita Adriane Lopes (PP), foi aprovada por maioria da população ouvida em pesquisa do Instituto ômega, divulgada nessa sexta-feira (19). Conforme levantamento, 55% dos entrevistados avaliaram positivamente a atual gestão.

A pesquisa foi realizada nos dias 15, 16 e 17 de outubro de 2024 e ouviu 1000 (mil) eleitores acima de 16 anos. Ao questionar os entrevistados sobre como avaliam a administração da prefeita Adriane Lopes, ao todo, 55,60% aprovam e 32,30% desaprovam, uma diferença de mais de 20%, enquanto outros 12,10% não souberam responder.

O levantamento foi registrado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o n° MS-05815/2024 com o nível de confiança de 95% para uma margem de erro de 3,1% para mais ou para menos.

Entregas

Alguns dos principais pontos que somaram a favor da prefeita Adriane Lopes que assumiu a gestão de Campo Grande no segundo semestre de 2022, quando o ex-prefeito Marquinhos Trad deixou o cargo para disputar as eleições para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, foram as melhorias nas áreas de Infraestrutura, Saúde e Educação.

Em julho deste ano, a prefeita sancionou a regulamentação da Política Municipal de Mobilidade e Acessibilidade Urbana e a revisão o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana para promover formas de transporte mais sustentáveis, como a bicicleta e o transporte público.

Em dois anos, Adriane entregou 150 km de asfalto novo em toda a cidade e a meta para um próximo mandato é pavimentar mais 400 km de vias em Campo Grande. “Nos próximos quatro anos, vamos pavimentar mais de 400 km de vias. As ruas que ainda não foram asfaltadas nos bairros desta região (Anhanduizinho) também receberão essas melhorias”, afirmou. A prefeita destacou, ainda, a importância de investimentos em drenagem para evitar alagamentos e enchentes, usando tecnologias modernas que prepararão a cidade para o futuro.

Saúde

Na Saúde, Adriane Lopes lançou do Projeto do Complexo Hospitalar Municipal, que será construído na Capital, com investimento de mais de R$ 210 milhões. A unidade de saúde terá 53 consultórios e 5 salas de procedimentos. Das vagas para internação e UTI (Unidade de Terapia Intensiva): 130 leitos serão para internação de adultos e 60 para crianças, enquanto 20 funcionarão como UTI e 49 para emergência. Atualmente Campo Grande possui 2.539 leitos, sendo 1.601 destinados ao SUS (Sistema Único de Saúde).

Além disso, o HMCG terá 10 salas para cirurgia, 19 salas para exames diversos, laboratórios e centro de diagnóstico.

Educação

Na Educação foram revitalizadas 205 escolas municipais com investimento de R$ 40 milhões em parceria com a Associação de Pais e Mestres. Além disso, mais de 150 salas de aula foram construídas para tirar crianças da fila por uma vaga em unidades de ensino.

Para os próximos quatro anos, Adriane Lopes traça em seu plano de governo, A destinação de uma área de 40 mil metros quadrados para ser um espaço público permanente para a promoção empresarial e atração de negócios e empregos, com objetivo de investir em melhorias da infraestrutura dos Polos Empresariais e ampliar as áreas disponíveis, além de fomentar o uso adequado dos terrenos cedidos ou doados pelo município.

Outro foco da administração será a redução do déficit habitacional e construção de moradias para atender mais de 30.000 pessoas, além de estender o benefício para que mais famílias tenham acesso ao aluguel social, através de unidades públicas e privadas.

Por Carol Chaves

