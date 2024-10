Quatro jovens são presos com mais de R$ 11 mil em dinheiro e pistola no Centenário

Quatro jovens, de 19, 20, 22 e 23 anos, foram presos em flagrante com mais de R$ 11 mil em dinheiro e uma pistola Taurus cromada, na madrugada deste domingo (20), no Jardim Centenário, em Campo Grande. A polícia também encontrou 20 munições e cinco aparelhos celulares com o grupo.

A PM (Polícia Militar) realizavam patrulhamento pela Avenida Costa Melo em direção à Santa Quitéria, quando viu os quatro jovens conversando próximo a um carro modelo Honda Civic e uma motocicleta repassando dinheiro em espécie uns aos outros.

Durante a abordagem, os policiais realizaram uma busca pessoal e encontraram R$ 11.332 reais em espécie com o grupo e cinco smartphones, sendo que um deles estava com R$ 9.512 em uma pochete e três celulares.

Com os jovens, a polícia apreendeu a arma de fogo que estava com numeração suprimida e 20 munições, sendo 11 do modelo 9 mm Luger Ogival e nove do modelo Expo Gold Ponta-oca. Como o porta-malas do carro estava travado, os militares realizaram buscas apenas dentro do veículo.

No local, os militares questionaram sobre o que os suspeitos estariam fazendo, quando dois afirmaram que haviam comprado recentemente a pistola a preço de R$ 9 mil no Caiobá. Quanto ao dinheiro em espécie, eles afirmaram que era fruto do tráfico de drogas e que estariam repassando o valor ao comparsa.

O grupo ainda alegou que estava parado na esquina porque a gasolina do carro havia acabado e estavam aguardando outra pessoa levar o combustível para eles deslocarem.

Diante dos fatos, o grupo foi preso em flagrante e levado para a delegacia. O caso será acompanhado.