Palmeiras enfrenta Fortaleza em jogo que pode definir título

A conquista do Campeonato Brasileiro 2022 pelo Palmeiras parece estar mais perto do que nunca. O Verdão encara o Fortaleza na noite de hoje (2), às 20h30, no Allianz Parque, pela 35ª rodada da competição. Para se sagrar campeão, o Alvi-verde precisa de apenas da vitória, sem depender de outros resultados.

Líder desde a décima rodada, o Palmeiras busca confirmar o seu 11º título brasileiro. Com 74 pontos, o Verdão tem campanha de 21 vitórias, 11 empates e apenas duas derrotas. São 19 jogos sem derrota, com o time de Abel Ferreira tendo o melhor ataque e a melhor defesa da competição.

O Fortaleza tem 48 pontos e chance de alcançar vaga na Libertadores. O time faz campanha notável no returno com 10 vitórias, três empates. Caso aconteça uma vitória, o clube ainda tira o São Paulo do G8. Prováveis escalações Sem desfalques para a partida desta noite, Abel Ferreira tem apenas uma dúvida para definir o time titular: Mayke ou Endrick. O jovem de 16 anos vem tendo boas atuações e pode ser a novidade no ataque ao lado de Dudu e Rony. Improvisado e titular nas últimas rodadas, o lateral pode perder a posição. Time provável: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Mayke (Endrick), Dudu e Rony. O Fortaleza não tem desfalques por suspensão ou lesão para o jogo contra o Palmeiras, mas não conta com Lucas Lima por questão contratual. Ao todo, o Leão tem 24 atletas compondo a delegação que embarcou para o duelo contra o líder. Sasha volta a ficar disponível. Time provável: Fernando Miguel; Tinga, Benevenuto, Brítez (Titi), Juninho Capixaba; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Zé Welison; Pedro Rocha, Moisés, Thiago Galhardo.

