Homem morre em Anastácio após ser agredido com tijoladas e barra de ferro

Na noite de ontem (06), o morador de Anastácio, Renilson Vilhalva, foi morto após ser agredido na cabeça com tijoladas e barra de ferro no meio da rua, no bairro Cristo Rei.

Conforme relatado por testemunhas no site A Princesinha News, após agredir a vítima com a barra de ferro e ficar inconsciente, o agressor pegou um tijolo e continuou com as agressões.

Devido a gravidade dos ferimentos que foi feito principalmente na região da cabeça, o homem morreu no local.

O autor do crime fugiu do local e continua foragido.

A Polícia Militar, Polícia Civil e Perícia foram acionadas para iniciarem as investigações.

