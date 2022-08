Vai um pãozinho ai? Veja receita de pão de alho feita na airfryer

Nem só de churrasco dá para viver, seja por conta do preço ou do tempo. Mas, as vezes bate uma saudade da comida do churras, e um dos pratos que não pode faltar é o Pão de Alho. Veja uma receita de Pão de Alho fácil e rápida, feita na airfryer e faça um lanche saboroso e com gostinho de fim de semana.