Semana começa com tempo instável e calor em Mato Grosso do Sul

A população de Mato Grosso do Sul deve se preparar para uma semana marcada por instabilidade no tempo e temperaturas elevadas em diversas regiões do Estado. A previsão é de pancadas de chuva e possibilidade de tempestades, especialmente em Campo Grande.

Nesta segunda-feira (7), o dia amanheceu com sol entre muitas nuvens na capital sul-mato-grossense. A partir da tarde, há chance de pancadas de chuva que podem se estender até a noite. Os termômetros devem oscilar entre 21°C e 31°C, enquanto a umidade relativa do ar varia de 71% a 96%, segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

A instabilidade deve se manter ao longo da semana. Na terça-feira (8), há previsão de tempestades isoladas em Campo Grande, com temperaturas entre 19°C e 27°C. Na quarta-feira (9), o risco de temporais continua, com os mesmos índices mínimos e máximos.

O cenário de tempo instável se estende para outras regiões do Estado. Nesta segunda, as temperaturas máximas previstas são de 32ºC em Três Lagoas, 30ºC em cidades como Coxim, Dourados e Corumbá, e 28ºC em Ponta Porã. A combinação entre calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas em diversas localidades.

Ainda segundo o Cemtec, o trimestre de fevereiro a abril de 2025 deve apresentar chuvas abaixo da média histórica e temperaturas acima do normal em Mato Grosso do Sul. Essa condição pode facilitar a ocorrência de ondas de calor em períodos de céu aberto, quando há ausência de chuvas e nuvens.

Com informações do Cemtec

