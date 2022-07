Mãe denuncia creche após bebê de 9 meses ser encontrada com diversos hematomas

A mãe de uma bebê de 9 meses registrou um boletim de ocorrência contra uma creche privada localizada no bairro Jardim Canguru, em Campo Grande, após encontrar a filha com diversos hematomas pelo corpo. O caso foi registrado como lesão corporal e é investigado pela Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Em entrevista ao Estado Online, a auxiliar jurídica de 27 anos relatou a negligência do local, pois só soube do ocorrido horas depois, quando foi buscar a filha e notou que ela estava com cerca de sete hematomas pelo corpo.

“Sempre que vamos buscar é uma cuidadora que entrega ela, mas dessa vez fomos recebidos pela dona da creche, de início achei normal, mas notei que ela estava com uma cara estranha, perguntei se aconteceu algo e ela disse que sim, mas ficou enrolando para contar”, explicou.

Ao questionar a diretora a mãe foi informada que sua filha havia sido mordida por uma criança mais velha, de um ano e dez meses, mas não soube informar maiores detalhes, nem mesmo o horário do ocorrido.

“Ela me disse que a cuidadora que costuma ficar com minha filha precisou levar outra criança no médico e minha bebê ficou sozinha, nesse tempo outra criança a mordeu, mas ela está com sete mordidas, então com certeza ela chorou muito desde a primeira, mas ninguém a socorreu”, lamenta.

Desolada, a mãe pegou a criança e foi embora, ao chegar em casa ela entrou em contato por mensagem com uma das cuidadoras, mas foi bloqueada.

“Fiquei tão sem chão que só pensava em tirar minha filha de lá, eles não me ligaram para sair do serviço e buscar ela, queria ter socorrido ela antes, fui embora e mandei mensagem quando cheguei em casa, mas a cuidadora me bloqueou”, disse.

A mãe relatou ainda que no momento do ocorrido os bebês estavam sozinhos na creche, pois segundo informações repassadas por uma funcionária do local, outra criança, portadora de síndrome de Down, havia caído do “bebê conforto” e precisou ser levada para o hospital.

“Uma outra funcionária me mandou mensagem e contou que quando isso ocorre a mulher fica massageando os locais das mordidas para que os pais não descubram e isso fez com que o hematoma da minha filha piorasse”, relata a mãe.

Após o ocorrido, os pais levaram a filha ao hospital onde ela foi atendida e medicada, na segunda-feira (01) a criança passará por exame de corpo de delito.

Histórico de negligência

Em maio deste ano a mesma creche foi parar nos noticiários após a mãe de um aluno divulgar um vídeo onde diversas crianças eram alimentadas por uma cuidadora que utilizava a mesma colher.

Em cumprimento às normativas dos artigos 143 e 247 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente) a mãe e a creche não serão identificadas.

Serviço:

Casos de maus-tratos e negligência contra crianças podem ser denunciados aos Conselhos Tutelares, às Polícias Civil e Militar e ao Ministério Público. Ou pelo disque-denúncia no Disque 100.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.