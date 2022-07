Brasileirão: Flamengo e Atlético disputam neste sábado

A disputa dentro dos campos neste sábado (30) será entre Flamengo e Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro , o jogo será realizado no Estádio Maracanã e o inicio está previsto para 20:30h (horário de Brasília). O time carioca disputa nesta 20ª rodada com o foco de ganhar e encarrar o time do Palmeiras.

O rubro negro lidera estando em sexto lugar no Campeonato Brasileiro totalizando 30 pontos, enquanto o Atlético-GO está em decimo oitavo lugar e só tem 17 pontos.

A possível escalação para o time do Flamengo: tem Santos, Matheuzinho, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; Diego, Vidal e Victor Hugo; Lázaro, Marinho e Everton Cebolinha.

A escalação do Atlético Goianiense: Ronaldo; Dudu, Wanderson, Édson Felipe, Jefferson; Gabriel Baralhas, Marlon Freitas e Jorginho; Wellington Rato, Ricardinho e Peglow.

Confira a programação do jogo d0 Campeonato Brasileiro:

20:30h (horário de Brasília)

Flamengo x Atlético-GO – Premiere e LANCE!/Voz do Esporte

