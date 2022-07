Criança e adolescentes são resgatados de exploração sexual em MS

Uma operação conjunta realizada na última sexta-feira (29) entre a Delegacia de Sidrolândia e o GOI (Grupo de Operações e Investigações ) para investigar casos suspeitos de tráfico e prostituição, identificou um prostíbulo contendo crianças e adolescentes.

Ao todo a policia achou duas adolescentes e uma criança, os menores de idade foram enviados ao conselho tutelar realizado pela Operação Infância Perdida. As jovens foram encontradas em uma região conhecida como antigo zonão, já a criança foi encontrada em uma situação de vulnerabilidade em outro ponto da cidade.

A dona do local, uma mulher de 34 anos, foi presa durante o resgate por contribuir com a violência sexual cometida contra as vítimas no local.

A polícia afirmou que irá intensificar a defesa de crianças e adolescentes em situações de violência sexual e exploração infantil, com o objetivo de diminuir os casos na cidade.

Serviço:

Estupro de vulnerável é quando o mesmo ato é praticado com um menor de 14 anos, com uma pessoa com deficiência que não tem discernimento para a prática sexual ou com uma pessoa que, por qualquer motivo, não possa ter reação ao ato, como ocorreu neste caso.

Disque 180

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Disque 100

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

O canal envia o assunto aos órgãos competentes no município de origem da criança ou do adolescente.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações do site Sidrolândia News e Idest.