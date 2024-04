Lupersio Degerone é o novo Delegado-Geral da Polícia Civil de MS

Conforme anunciado no Diário Oficial desta terça-feira (16), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul trocou o titular da Polícia Civil do estado. Roberto Gurgel de Oliveira Filho deixa o cargo de Delegado-Geral da Polícia Civil do estado, atendendo a um pedido próprio.

A publicação oficial declara: “Exonerar, a pedido, Roberto Gurgel de Oliveira Filho da função de Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, com efeito a partir da data da publicação”.

Para assumir o cargo, foi nomeado Lupersio Degerone Lucio, que até então liderava o Departamento de Polícia do Interior (DPI), responsável por 12 delegacias regionais do interior do estado.

A nomeação de Lupersio Degerone Lucio como Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul foi realizada em conformidade com o estabelecido na legislação pertinente, como indica o trecho: “Nomear Lupersio Degerone Lucio como Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, em conformidade com o estabelecido no art. 12 da Lei Complementar nº 114, de 19 de dezembro de 2005, com redação dada pela Lei Complementar nº 140, de 22 de dezembro de 2009, com efeito a partir da data da publicação”.

Antes de assumir a liderança do DPI, Lupersio Degerone Lucio desempenhou um papel de destaque como chefe da primeira delegacia de Polícia por dois anos, sucedendo a Antonio Carlos Videira, que atualmente ocupa o cargo de secretário de Segurança.

