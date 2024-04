Janine Bruno deixa Agetran após sete anos

Quem assume o cargo Paulo da Silva, que estava na Funsat

Em publicação extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), de segunda-feira (15), a prefeita Adriane Lopes (PP) oficializou a exoneração de Janine Bruno, que estava no cargo de diretor-presidente da Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) há sete anos.

Na mesma publicação, foi nomeado Paulo da Silva, que estava no comando da Funsat (Fundação Social do Trabalho) desde outubro de 2022.

Paulo da Silva é formado em Contabilidade pela Escola Técnica Prof. Idene Rodrigues dos Santos de Junqueirópolis (SP). Ele ocupou a função de bancário de 1984 a 1987. Por seis anos foi professor da Fundação Bradesco. Integrou o quadro da Águas Guariroba como gestor, no período de 2005 a 2007.

Por Kamila Alcântara

