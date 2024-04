Criança de 11 anos é flagrada tentando furtar residência

Pela segunda vez, uma criança de 11 anos, foi flagrada tentando furtar uma residência em Três Lagoas. Dessa vez, o caso aconteceu na rua José Goulart Pereira, no início da tarde desta segunda-feira (15).

Segundo a Rádio Caçula, no último dia 11 deste mês, o “jovem infrator” foi flagrado tentando furtar algumas residências na rua João Gonçalves de Oliveira no bairro Lapa, onde a equipe policial se deparou com o menor.

Porém, por volta do meio-dia desta segunda (15), o menor invadiu a casa de um policial civil da reserva, onde ao ser flagrado, foi contido pelo morador e um amigo até a chegada de uma guarnição da Polícia Militar. No flagrante, o menor estava com uma bicicleta, que será checada para ser se é um produto de furto.

Aos policiais, a criança deu a mesma versão de quando foi preso da primeira vez, no Lapa: estava procurando uma pipa. Álibe esse que é passado pelo menor sempre quando é flagrado furtando, sendo novamente levado ao Conselho Tutelar.

Em razão de sua idade, o crime de invasão de domicílio e tentativa de furto é caracterizado como ato infracional. A mãe do garoto não esteve durante a ocorrência, e deverá ser intimada para as demais providências.