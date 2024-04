Previsão do tempo: Terça-feira será com chuva em todo o MS

Mato Grosso do Sul está prestes a enfrentar um dia de instabilidade meteorológica, com previsões indicando chuvas e tempestades em várias regiões do estado ao longo desta terça-feira. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), as chuvas devem ocorrer com intensidade variando de fraca a moderada, mas com o alerta de possíveis tempestades em áreas específicas.

Os volumes de chuva podem atingir até 100 milímetros, enquanto as rajadas de vento podem chegar a impressionantes 100 km por hora. Além disso, existe o risco adicional de queda de granizo, especialmente em municípios das regiões central, sul, sudeste e oeste do estado.

A explicação meteorológica para essas condições adversas aponta para o deslocamento de cavados, juntamente com um intenso transporte de calor e umidade. A formação de um ciclone extratropical sobre a Argentina também está contribuindo para a formação de uma frente fria, resultando em nebulosidade e chuvas sobre Mato Grosso do Sul.

Na capital, Campo Grande, o dia amanheceu com céu nublado e temperatura registrando 23ºC. Ao longo do dia, a previsão não indica grandes variações térmicas, com a temperatura máxima não ultrapassando os 29ºC.

Para as regiões sul do estado, as máximas previstas são de 24ºC em Ponta Porã e 27ºC em Dourados. Outras temperaturas máximas esperadas para esta terça-feira incluem 28ºC em Porto Murtinho, 29ºC em Maracaju, 30°C em Corumbá, 31ºC em Coxim e 33ºC em Três Lagoas.

Com informações do Cemtec.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram