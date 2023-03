Indígena é encontrado morto às margens de avenida

Um indígena identificado como Gregório Ortiz foi encontrado morto, na noite deste domingo (12), às margens do prolongamento da Avenida Presidente Vargas, em Dourados, a 228 km de Campo Grande. O homem teria sido encontrado sem roupas.

Populares encontraram o indígena caído perto de um local em que alaga quando chove. De acordo com a polícia, o corpo apresentava hematomas e não se descarta a possibilidade de atropelamento ou espancamento.

Choveu na região e terra e galhos acabaram sujando a vítima. Peritos de plantão da Polícia Civil de Dourados estivaram no local e trabalham com as hipóteses de afogamento após consumo exacerbado de bebida alcoólica

O caso está sendo investigado.

