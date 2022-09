Luccas Abagge, filho de condenada por “Caso Evandro”, morre em confronto

O foragido Luccas Abagge morreu na tarde deste sábado (10), em um confronto com a polícia, em Fátima do Sul. O rapaz fugiu da Penitenciária Estadual de Dourados (PED), no sábado a noite (3), utilizando uma corda artesanal.

Segundo informações, Luccas teria se envolvido em um confronto contra a SIG (Serviço de Investigações Gerais), de Dourados. O fugitivo foi atingido durante a troca de tiros. Seu óbito foi confirmado no local e ele foi deslocado para o Imol (Instituto de Medicina e Odontologia Legal), de Dourados.

Luccas foi condenado a 86 anos de prisão, 32 anos por homicídio qualificado e tentativa de homicídio por matar um adolescente a tiros e ferir outro, em Curitiba, em 2015 e 54 anos de um outro homicídio, que aconteceu em julho de 2016. Os dois crimes ocorreram no Paraná.

Ele acabou sendo preso em Mato Grosso do Sul, em junho deste ano, após tentar entrar no Brasil por Ponta Porã, portando um documento falso com o nome de Evandro Oliveira Ribeiro. O primeiro nome é o da criança assassinada em Guaratuba, que ficou conhecido como “Caso Evandro”. Luccas Abagge é filho de Beatriz Abagge, uma das condenadas pela morte de Evandro.

