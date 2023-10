Edital da Fundect oferece R$ 1,2 milhões de reais para apoiar eventos de ciência e tecnologia em MS

Interessados tem até o dia 10 de novembro para submeterem propostas para obter apoio financeiro da Fundect na realização de eventos científicos, tecnológicos ou inovação. O evento pode ser a nível regional, nacional ou internacional.

O público-alvo do PAE (Programa de Apoio a Eventos Técnico-Científicos) são pesquisadores vinculados às Instituições Científicas e Tecnológicas (ICTs) e Universidades sediadas no Estado de Mato Grosso do Sul.

A ideia é incentivar pesquisadores mestres e doutores, além de fortalecer os grupos de pesquisa e debater temas estratégicos que representam significativa contribuição científica, tecnológica, de inovação ou social para o desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul.

Critérios e Valores

Cada proposta de evento nacional ou internacional deve envolver na equipe de organização pelo menos duas instituições distintas de ensino e/ou pesquisa localizadas no Estado de Mato Grosso do Sul.

O valor total destinado ao edital é de R$ 1,2 milhões de reais que se divide da seguinte forma:

A proposta de evento regional pode solicitar até R$ 30.000, nacional até R$ 50.000 e para eventos internacionais, o valor máximo solicitado é de até R$ 80.000. Os eventos aprovados deverão ser realizados somente durante o período de junho de 2024 a maio de 2025.

Para mais informações acesse o edital.

