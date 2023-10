Situação precária de gramados em MS preocupa dirigentes a seis dias da estreia da Série B

A seis dias do início do Campeonato Sul-Mato-Grossense da Série B, o gramado do Estádio Jacques da Luz preocupa os times da Capital. O Náutico, Portuguesa e União ABC, devem usar o estádio para mandar seus jogos.

Neste último final de semana, aconteceu campeonato amadores e alguns dirigentes estiveram no Jacques da Luz para avaliar a estrutura do estádio e saíram assustados com a situação precária do gramado. Imagens do gramado foram divulgados pelo site Esporte MS.

Além de Campo Grande, outro estádio que está deixando os dirigentes de clubes e a Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul é a situação precária do gramado do Estádio André Borges, em Coxim, que receberá São Gabriel x Portuguesa, neste final de semana, às 10h.. Em imagens obtidas pela reportagem do Portal O Estado Online, a situação é semelhante com a do Estádio Jacques da Luz.

