Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

O astral pode pesar um pouco nesta terça, meu cristalzinho, e você vai precisar de paciência e jogo de cintura para driblar alguns perrengues que podem surgir pelo caminho. É muito bom sonhar alto e mirar nas estrelas, mas quando isso envolve dinheiro, pode se tornar uma cilada. Antes de investir suas economias em um projeto que parece bom demais para ser verdade, dê um passo atrás e esfrie a cabeça. Também será preciso cautela com um desafio no trabalho: não confie em todo mundo sem checar primeiro. Talvez tenha que disputar o crush com alguém próximo veja se vale a pena arriscar uma amizade por causa disso. O romance talvez fique meio de lado hoje.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Logo cedo, há risco de se desentender com um parente mais conservador ou chato. Se quiser conservar suas forças, ignore algumas coisas e finja que não é com você. Mantenha o foco no trabalho e faça a sua parte porque as coisas não vão cair de presente no seu colo, bebê. Também é importante reconhecer que nem sempre dá pra ter tudo do seu jeito, por isso, não insista se perceber que está em minoria. Também há chance de ter que lidar com críticas e cobranças da chefia haja paciência! Na paquera, talvez você esteja elevando demais os requisitos, o que pode diminuir o número de candidatos no seu radar. Aposte na diplomacia para se entender melhor com o mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Seu entusiasmo estará a mil por hora nesta terça, Gêmeos, e você pode se empolgar ao fazer planos, inclusive no trabalho. Mas como o astral fica meio pesado hoje, é melhor desacelerar se não quiser encarar problemas para se concentrar no serviço. Há risco de perder tempo com conversinhas, redes sociais ou mesmo sonhando acordado, meu cristalzinho. As tarefas de rotina podem se transformar em um grande fardo, mas nem por isso dá para ignorálas e fazer só o que tem vontade. Se está a fim de alguém de outra cidade ou que mora longe, a distância pode virar um problema. Mantenha o otimismo no romance, mas sem varrer os problemas pra baixo do tapete.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

As mudanças estão na ordem do dia nesta terça, Câncer, mas talvez não sejam tão favoráveis aos seus interesses. Sua intuição vai dar um show logo cedo e pode fazer toda a diferença, por isso, não ignore as desconfianças se alguém aparecer com uma proposta boa demais para ser verdade. Lidar com alguns revezes pode ser inevitável, mas tente fazer um controle de danos. Pode pintar briga nas amizades depois do almoço e vai ser preciso muita calma para analisar se vale a pena ou não levar adiante alguns relacionamentos. A atração segue dando as cartas na conquista, mas pode ser difícil dar o próximo passo. Aposte na paciência para não brigar com quem ama.

Leão (de 22/7 a 22/8)

É verdade que a cooperação tem papel importante para você conquistar tudo o que deseja, mas lidar com os outros vai ser mais complicado do que parece. Há chance de aparecer perrengue no trabalho e de perder a paciência com colegas que não estão cumprindo a parte deles nas tarefas. Ligue suas antenas se está concorrendo com outros colegas a uma vaga nova ou se busca uma promoção. A dica é focar nos seus interesses e não baixar a guarda com qualquer um que tenta se passar por aliado. As cobranças e críticas podem tirar a sua paz no romance, mas faça um esforço para melhorar a convivência com o mozão. Já a paquera deixa a desejar e fica meio arrastada.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

Você começa a terça com o seu foco totalmente voltado para o trabalho, Virgem. As tarefas mais rotineiras podem render, mas será difícil manter o foco no serviço por muito tempo e sua mente tende a viajar mesmo contra a sua vontade. Se perceber que o serviço não rende como deveria, dê uma volta, tome um café, e tente outra vez. Ficar longe das redes sociais ajuda a se concentrar nas suas prioridades, mas é mais fácil falar do que fazer, meu cristalzinho. O romance pode cair na rotina agora, o que talvez gere críticas do mozão. Com tanta coisa acontencendo, pode faltar energia para investir no crush ou dar atenção para um novo contatinho.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Embora a Lua siga em seu paraíso astral, as energias logo cedo não serão das mais favoráveis. Há risco de brigar com um amigo pela manhã, seja por causa de diferenças pessoais ou porque vinha ignorando os problemas do relacionamento há algum tempo. Mas, antes de colocar um fim nessa amizade, esfrie a cabeça e veja se não está exagerando. No trabalho, vai precisar de coragem para cuidar das tarefas mais chatinhas e deixar tudo pronto antes de encerrar o expediente. O seu charme segue em alta, mas os amigos podem atrapalhar uma conquista, mesmo sem querer. Se tem compromisso, melhor redobrar a atenção para fugir de brigas bobas ou mais sérias.

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

No trabalho, seu lado prático fala mais alto hoje e você pode resolver tarefas do dia a dia com certa facilidade. Aposte no bom-senso e no esforço pessoal para dar conta de tudo o que surgir pela frente. O problema é que os astros sinalizam estresse com a família e isso pode atrapalhar a sua concentração no serviço. Se trabalha em casa ou em um negócio familiar, vai ser complicado manter a paz e driblar uma briga com o pessoal. Inspire, respire e não pire, meu cristalzinho, afinal, tudo passa mais cedo ou mais tarde. Alguém do seu passado pode atrapalhar os planos para uma conquista se o seu coração está vago. Já com o mozão, controlar o ciúme será seu maior desafio.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Nesta terça, vai ser preciso atenção redobrada para não perder informações importantes no trabalho. Também há risco de se deparar com gente fofoqueira no serviço, ser vítima de boatos ou até perder a boa com gente se intrometendo demais na sua vida. Pra fugir de problemas, o jeito é agir com cautela ao escrever um email ou conversar com alguém, ok? Sua habilidade para se comunicar segue em alta, mas escolha bem as palavras e tenha cuidado para não falar mais do que deve e deixar um segredo escapar. Tá na pista? Use as redes sociais com cautela para não queimar seu filme com o crush. Assuntos espinhosos podem estremecer os laços com o mozão.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Logo cedo, pode surgir uma boa oportunidade de negócios, mas cuidado para não arriscar sua grana em algo que parece bom demais para ser verdade. Por um lado, há o risco de se apegar em excesso aos bens materiais, por outro, você pode sair gastando como se não houvesse amanhã. O desejo de se mimar com algumas comprinhas tem tudo para crescer, mas já aviso que há risco real oficial de ter prejuízo. Na dúvida, é melhor esconder o cartão pra não cair em tentação. Você e o mozão podem discordar sobre os gastos em casa, mas tente um acordo se quiser manter a harmonia. Na paquera, o excesso de apego pode acabar espantando o crush.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

O céu fica carregado nesta terça, Aquário, e talvez as coisas não saiam de acordo com o planejado. No trabalho, querer que tudo seja feito de acordo com a sua vontade pode gerar atritos desnecessários com os colegas. Ao invés de bater o pé, veja se não dá para ceder em algumas coisas. Cuidado para não gastar energia brigando com a família se as coisas não correrem da maneira que você gostaria. Um assunto do passado que não foi bem resolvido pode voltar agora para tirar a sua paz. E isso também pode atrapalhar as coisas na paquera, ainda mais se você não superou um amor antigo. Talvez seja complicado chegar a um acordo com o mozão, mas faça um esforço.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

A Lua segue em seu inferno astral e troca farpas com outros astros ao longo do dia, sinal de que vai ser difícil lidar com alguns desafios hoje. No trabalho, há risco de enfrentar problemas nas comunicações. Para minimizar os riscos, aposte na sinceridade (sem excesso!) e deixe bem claro o que queria dizer. Também vale redobrar o cuidado com mensagens, telefonemas e emails, principalmente se for sobre trabalho. Com tanta coisa acontecendo, ouça os avisos que o seu corpo envia para não se sobrecarregar. Se tem algum contatinho em vista, deixe para se aproximar em um momento mais favorável. Melhor não dar espaço para a desconfiança se já tem compromisso.