Leão de 150 kg é furtado de hamburgueria no Centro e estabelecimento divulga “sequestro” nas redes sociais

A estátua de leão, símbolo de uma hamburgueria localizada na Rua José Antônio, foi furtada na madrugada desta sexta-feira (24), na região central de Campo Grande. A peça, que pesa cerca de 150 quilos, foi levada por quatro pessoas.

Segundo informações, o grupo utilizou uma Ford Pampa para transportar a escultura. A ação ocorreu durante a madrugada e chamou atenção pelo porte do objeto levado.

Após o furto, o estabelecimento divulgou nas redes sociais com tom de “sequestro”, pedindo ajuda da população para localizar o leão. Em uma das publicações, os responsáveis afirmam que a peça faz parte da identidade do local e oferecem recompensa por informações.

Ainda conforme o estabelecimento, quem ajudar a encontrar a estátua pode receber como prêmio um ano de hambúrgueres gratuitos.

O caso deve ser investigado pelas autoridades.