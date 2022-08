Ladrão cai de quatro metros após tentar furtar fios e ar condicionado de igreja

Na madrugada desta segunda-feira (01) um homem de 28 anos ainda não identificado caiu de uma altura de aproximadamente quatro metros após tentar furtar o ar-condicionado e fios de uma igreja na avenida 14 de julho, centro de Campo Grande.

De acordo com a polícia, o suspeito havia furtado alguns fios do local e tentava levar uma das partes do ar-condicionado da igreja, instalada na área externa do local. No momento em que foi puxar o aparelho da parede ele teria se desequilibrado e caído de uma altura de aproximadamente quatro metros.

O corpo de bombeiros foi chamado ao local para realizar o resgate. O homem perdeu muito sangue e teve fratura exposta na região da cintura. Ele foi socorrido e encaminhado para a Santa Casa de Campo Grande. O suspeito permanece no hospital sob escolta policial mas a assessoria não pode dar mais informações sobre o estado de saúde do homem.

De acordo com os responsáveis da igreja não é a primeira vez que há tentativas de furtar fios do local. No mês de junho deste ano uma empresa que fica em frente a igreja foi invadida no mesmo modus operante e teve fios e celulares roubados por meio de um arrombamento e uma das vidraças do local.