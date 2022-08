Agricultura familiar de MS abastece grandes redes de supermercados

Empreendimentos passaram por gerações

Por Taynara Menezes – Jornal O Estado de MS

A agricultura familiar de Mato Grosso do Sul abastece grandes redes de supermercados, movimentando a economia e levando alimento para a mesa das famílias. Um exemplo é o proprietário da Hortaliças Aguena, Éder Tsunezo Aguena, de 58 anos.

A empresa é da família desde a década de 30, quando os avós de Éder migraram do Japão para o Brasil. O produtor conta que já investiram em café e entre outros tipos de cultivo. Nos anos 80 decidiram trabalhar com hortaliças folhosas, fornecendo os produtos para o Comper e Fort Atacadista.

“A comercialização hoje é um fator que determina o sucesso da nossa empresa”, pontua.

Abastecendo a mesma rede há 30 anos, a Bananas Pereira também é um negócio que passou de geração para geração. Lucas Martines dos Santos Pereira, de 35 anos, é o responsável pela empresa que começou em 1954. Embora seja satisfatório ver seu trabalho envolvido no agronegócio, ele explica que a produção precisa de cautela.

“Primeiro, é necessário analisar a viabilidade comercial do item a ser produzido, bem como compreender se a região escolhida para a produção é a mais adequada, levando em conta as necessidades de desenvolvimento de cada produto”, explica ele.

Orgulhoso com o fruto que o empreendimento da família têm conquistado, ele comemora os números da produção anual atingida. “Eu sou a terceira geração à frente da empresa, que começou humilde, com meu avô, na cidade de São Paulo, em 1954. Hoje temos mais de 100 funcionários e produzimos 3500 toneladas por ano”, lembra.

Para o Grupo Pereira, administrador das redes Fort e Comper, é uma satisfação poder contar com fornecedores locais desse segmento. “Ter fornecedores confiáveis é fundamental, valorizamos produtos vindos de fornecedores locais por acreditar que o retorno para a sociedade é o mais alto possível, já que o valor gerado fica dentro da comunidade local, além de poder ofertar sempre o melhor em nossas gôndolas” afirma a gerente nacional de comunicação corporativa e ESG do Grupo Pereira, Simone Cotta Cardoso.

Brasil

No cenário nacional, a agricultura familiar ocupa 23% das áreas cultivadas no campo, que representa 77% das propriedades rurais, segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Diante disso, são cerca de R$107 bilhões de reais produzidos em receita por ano.

O setor ainda é responsável por empregar mais de 10 milhões de pessoas, representando 67% das pessoas ocupadas no meio rural. Atualmente a agricultura familiar passa por um período de dificuldade em encontrar mão de obra.

A mecanização do trabalho, a instabilidade econômica do país e o aumento dos custos de produção, são as principais causas da redução de quase 10% no número de estabelecimentos rurais na última década, de acordo com o censo do IBGE.

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado MS.

